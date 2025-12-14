Geslaagd Kerstconcert Winkler Prins Harmonie en salonorkest Las Niñas y Compadres

VEENDAM – Zondag 14 december was het weer zover: de Winkler Prins Harmonie gaf haar jaarlijkse concert in kerstsfeer. Te gast was salonorkest Las Niñas y Compadres. Samen vormden de orkesten een verrassende combinatie van blazers en strijkers, aangevuld met slagwerk.
De Winkler Prins Harmonie is al sinds 1977 niet meer weg te denken uit Veendam. Met 2027 in het zicht is het orkest op weg naar 50 jaar meer dan muziek. Het orkest bestaat uit leerlingen, oud-leerlingen, personeelsleden, oud-personeelsleden, Ook enkele oud-leden zijn weer toegetreden tot het orkest als ouder van huidige leerlingen. Zoals elk harmonieorkest bestaat de WPH uit hout- en koperblazers en slagwerk. Het repertoire van de Winkler Prins Harmonie is eveneens breed te noemen: van originele werken voor blaasorkest, film- en musicalmuziek tot bewerkingen van popmuziek.
Het concert werd geopend door Las Niñas. Het programma werd na een korte pauze vervolgd met de WPH. Uiteraard sloten de orkesten met een aantal nummers gezamenlijk af.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl