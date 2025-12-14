Gezellige Kerstmarkt in Sint Willibrorduskerk Ter Apel

TER APEL – Zondagmiddag om 12.00 uur, direct na de kerkdienst, is de Kerstmarkt van start gegaan in de Sint Willibrorduskerk in Ter Apel. Het betrof een kleinschalige, maar bijzonder gezellige Kerstmarkt die veel bezoekers wist te trekken.
In het gebouw de Zwerfsteen stonden diverse sfeervolle kraampjes met een gevarieerd aanbod. Bezoekers konden genieten van Groningse tradities, zoals versgebakken spekdikken en kniepertjes. Daarnaast waren er kraampjes met kerstspullen, vleeswaren, schilderijen, foto’s en allerlei handgemaakte werkjes. Voor de innerlijke mens was er ook heerlijke snert met roggebrood en spek verkrijgbaar.
De muzikale omlijsting droeg bij aan de warme kerstsfeer. In de kerk zong Stichting Samen met Marja vrolijke en bekende kerstliederen, terwijl ook de Ter Apeler Harmonie verschillende bekende kerstnummers ten gehore bracht.
Tijdens de verloting maakten bezoekers kans op leuke prijzen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers en sponsoren. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers groeide de Kerstmarkt uit tot een gezellig samenzijn, dat door velen werd ervaren als een soort reünie.
De Kerstmarkt duurde tot circa 16.00 uur. Aansluitend was er gelegenheid om nog even na te genieten onder het genot van een hapje en een drankje.
André Dümmer