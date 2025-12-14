Kennismakingsavond NTO Veendam

VEENDAM – Muziekvereniging Voorwaarts Veendam organiseert op vrijdag 19 december 2025 een kennismakingsavond voor het Nieuw Talent Orkest (NTO) Veendam. De avond is van 19.30 tot 21.30 uur bij de vereniging aan de Schippersstraat 30.
Tijdens de kennismakingsavond kunnen deelnemers instrumenten bekijken en uitproberen. Ook maken ze kennis met andere nieuwe talenten en muzikanten van de vereniging. De eerste repetitie van het orkest start op vrijdag 9 januari 2026, onder leiding van Guus Pieksma, waarna Freddy Stuiver het dirigeerstokje overneemt.
Het orkest is voor jongeren en volwassenen die altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument wilden bespelen. Ervaring is niet nodig – iedereen kan meedoen! Het project duurt tien weken en wordt afgesloten met een feestelijk slotconcert op donderdagavond 2 april 2026 in de foyer van vanBeresteyn Veendam.
Inmiddels heeft de muziekvereniging 27 aanmeldingen ontvangen. Ook meedoen of de kennismakingsavond bezoeken? Meld je aan via nto.voorwaartsveendam.nl.
Bron: Leonie Ketelaar