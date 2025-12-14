Kerst met de Paw Patrol in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – De geliefde pups van Adventure Bay komen op zondagmiddag 21 december naar Filmhuis vanBeresteyn. In de hartverwarmende film Kerst met de Paw Patrol gaan de pups op een missie om de feestdagen te redden. Een gezellige start van de kerstvakantie voor het hele gezin.
In Kerst met de Paw Patrol bedenkt burgemeester Humdinger een sluwe list om de werkplaats van de Kerstman op de Noordpool binnen te dringen en alle cadeautjes te stelen. Maar gelukkig komt de Paw Patrol op tijd in actie! Wanneer Rubble voor een moeilijke keuze staat, kiezen voor een laserboor voor zichzelf of de cadeautjes van de kinderen over de hele wereld redden, leert hij een belangrijke les over vriendschap, teamwork en het echte kerstgevoel.
Datum: Zondag 21 december 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn