Kerstshow Artistic Rollerclub Noord Nederland groot succes

WINSCHOTEN – Zaterdag werd in de Sporthal Stikkerlaan in Winschoten de Kerstshow van ARC-NN gehouden.
De show stond in het teken van Disney met een prachtig slotnummer in kerstsfeer.
Een pronkstuk van een decor gemaakt door Merijn Jansse van Noordwijk en een geweldig arrenslee gemaakt door de Turfstekers uit Muntendam.
Jong en oud deed mee, gestoken in prachtige kleding. Het publiek was zeker onder de indruk en de vereniging kreeg geweldige complimenten. Ook wethouder Jurrie Nieboer was met mevrouw H. Smit aanwezig. Ze waren zeker onder de indruk. Ze vonden het een prachtige show, niets dan lof met een groot compliment naar de leden en trainers.
Voor Artistic Rollerclub Noord Nederland is waar geworden wat ze voor ogen hadden, knallen met zijn allen en dat is zeker gelukt. Ze genieten nu nog na van alle foto’s en filmpjes en leven nog in een roes.
Langs deze weg willen ze iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de show. De hoofdsponsor de fa. Werkwaar uit Veendam, decor-graffiti man Merijn Jansse v. Noordwijk, arrenslee bouwers de Turfstekers uit Muntendam, MHB techniek uit Hoogezand die ieder jaar de materialen beschikbaar stelt en VK Daktechniek die hen ook ondersteunt. Daarnaast verschillende ondernemers die hebben gezorgd dat ze een geweldige prijzentafel hadden met luxe prijzen. Ook alle leden en vrijwilligers bedankt voor hun inzet.
Kortom meer dan een geslaagde show en de nieuwe datum staat alweer vast.
Bron en foto’s: Jan von Henning