Kersttour Veendam warm ontvangen

VEENDAM – De eerste avond van de Samen op Wielen Opkikkertjestour – Kersteditie heeft zaterdag voor stralende gezichten, warme ontmoetingen en ontelbare lichtpuntjes gezorgd in Veendam en omgeving. Rond 18:15 uur vertrok de feestelijke stoet vanaf de Voedselbank aan het Boven Oosterdiep, waarna zo’n zeventig prachtig versierde auto’s door de wijken trok.
Langs de Prins Bernardlaan, Langeleegte, Buitenwoellaan, Molenstreek en Sorghvlietlaan stonden bewoners al vroeg klaar. Kinderen zwaaiden enthousiast met lichtstaafjes, ouderen keken zichtbaar ontroerd toe en overal klonk geroezemoes wanneer de stoet met twinkelende verlichting voorbij gleed. Ook verzorgingshuizen, verpleeghuizen en begeleidwonenlocaties werden bezocht, waar bewoners speciaal voor het raam of in de hal waren verzameld om niets te missen.
De tour is volledig een vrijwilligersinitiatief van Ingrid, Femke en Liesbeth, die met hun team opnieuw laten zien hoe krachtig een simpel gebaar kan zijn. Het draait om verbinding: jong en oud samenbrengen, licht brengen in donkere dagen en mensen even laten vergeten wat er allemaal speelt. Dat lukte vanavond opnieuw met glans.
De organisatie vroeg vooraf om niet bij de Voedselbank te gaan staan om verkeersdrukte te voorkomen. Dat advies werd goed opgevolgd: langs de route waren genoeg veilige plekken waar het publiek volop kon genieten.
Morgen, zondag 14 december, rijdt de stoet opnieuw door Veendam en de regio. Deze avond staat extra in het teken van de ouderen die mogen meerijden tussen de auto’s, een ervaring die voor velen onvergetelijk zal zijn.
Tekst en beelden: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl