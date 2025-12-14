DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Gisteren is tussen 8.20 en 14.30 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Großen Straße een Renault aangereden. De dader is vervolgens doorgereden. De schade bedraagt 400 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Papenburg
Om kwart over twaalf vannacht is de brandweer uitgerukt voor een brand in een serre bij een woning aan de Friesenstraße. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 75.000 euro geschat. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Vermoedelijk betreft het kortsluiting.
Weener
Tijdens een feestje aan de Beschotenweg is gisteravond rond half twaalf een tuinhuisje in brand geraakt. De brand ontstond na een explosie. Er raakten zeven personen gewond, waarvan een 30 jarige vrouw uit Weener en een 36 jarige vrouw uit Rhede, ernstig. Een 38 jarige man uit Westoverledingen, een 31 jarige vrouw uit Aschendorf, een 31 jarige vrouw uit Dörpen, een 52 jarige man uit Schüttorf en een 38 jarige vrouw uit Rhauderfehn zijn wegens rookinhalatie naar een ziekenhuis gebracht. De zwaargewonde inwoonster van Weener is naar een gespecialiseerde kliniek vervoerd. Het tuinhuisje raakte door de brand volledig verwoest. De schade wordt op 5.000 euro geschat. De politie heeft de omgeving afgezet en doet verder onderzoek.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland