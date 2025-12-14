Ook zaterdag wisten bezoekers de kerstmarkt in Bourtange goed te vinden

BOURTANGE – Dat de kerstmarkten in Bourtange een van de meest bijzondere kerstmarkten van Nederland zijn, bleek ook zaterdag. In de historische vesting genoten weer honderden bezoekers van sfeervolle kramen, duizenden lichtjes en een unieke kerstsfeer. Het was zo druk dat de kassa’s, evenals vorige week, tijdelijk moesten sluiten. Alleen bezoekers die hadden gereserveerd werden toegelaten.
Er waren onder anderen optredens van Zanggroep Friends uit Blijham en Shantykoor Störmwind uit Wedde. Samen met vestingmanager Hendri Meendering zong Störmwind het lied: Mijn Bourtange van Marius Monkau.
Ook vandaag, zondag, kunt u de kerstmarkt nog bezoeken. Dit is de laatste van de zes edities. De openingstijden zijn van 11.00 tot 18.00 uur. Geadviseerd wordt op toegangskaarten te reserveren.
Foto’s: Anneke Vlug en Hans Graveland
Foto’s en video’s van Altjo Wubbema vindt u HIER.
Video van zingende Hendri Meendering ingezonden door Dick van Gestel