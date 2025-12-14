Pagecentrum dit weekend weer toneel van heel veel Kerstvieringen

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 14 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORLOPIG VRIJWEL DROOG | EN VRIJ ZACHT

De zon zal er vandaag af en toe doorheen komen maar dat zal toch minder goed gaan lukken dan gisteren. Want er blijven vanmiddag en vanavond vrij veel wolkenvelden aanwezig. Het blijft wél droog en het is redelijk zacht met een maximumtemperatuur rond 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot zuiden, windkracht 2 tot 3.

Vannacht blijft het vaak bewolkt maar morgen gaat de zon regelmatig doorbreken. Het zal dan ook een vriendelijke dag worden, met een matige zuidenwind en een maximumtemperatuur van 7 of 8 graden. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 graden.

Dinsdag is ook droog met een mengeling van wat zon en bewolking, woensdag is er kans op een kleine bui. Daarna neemt de kans op regen iets toe maar veel regen zal er eind van de week ook niet vallen. Zelfs het volgende weekend lijkt nog vrijwel droog te zijn, en redelijk zacht met maxima van 8 tot 10 graden.