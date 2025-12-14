STADSKANAAL – Pagecentrum dit weekend weer toneel van heel veel Kerstvieringen
Dit weekend was het Pagecentrum in Stadskanaal in Stadskanaal omgetoverd tot een grote concerthal.
Ruim 150 vrijwilligers realiseerden die concerthal in een paar dagen.
Wat een jaar of tien geleden begon met de Christmas Praise van de jongerenbeweging “InSight Worship” groeide uit tot een professioneel festival die heel erg veel bezoekers trekt.
Kids Praise
Zaterdagmiddag kwamen bijna heel veel kinderen samen met hun ouders en opa’s en oma’s naar een prachtig aangeklede zaal in het Pagecentrum en genoten van de Kids Praise,
Een dienst met veel muziek en zang met een heuse band en kinderkoor en dansers van dansschool Bloom.
Thema van die samenkomst was “Expeditie Bethlehem”.
Insight Worship Kerstdienst
Zaterdagavond was er weer de Insight Worship Kerstdienst.
De samenkomsten waren gratis te bezoeken maar er moest wel vooraf worden gereserveerd.
De aanmelding liep storm en er werden nog plaatsen bijgevoegd.
Er kwamen meer dan duizend bezoekers die genoten van de zang en muziek van de band en een groot koor. Ook hier werkten dansers van dansschool Bloom mee.
Het thema van deze avond was “Zijn Naam is Jezus” en werd door Jafeth Bekx duidelijk uitgelegd.
Deze avond waren er ook getuigenissen van enkele leden van leden van de jongerenorganisatie.
Gezinsdienst
Zondagmorgen was er een gezinsdienst, georganiseerd door zeven kerken uit Stadskanaal en Nieuw Buinen, te weten de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen, de Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord, de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid, Evangelische Gemeente Stadskanaal, Mozaïek 0599, NCGK de Lichtbron en de Pinkstergemeente Stadskanaal.
Ook hier waren meer dan duizend bezoekers die genoten van een groot samengesteld koor en begeleidingsband.
Kees Kraayenoord, zanger, muzikant en voorganger van Mozaiek0318, een grote Evangelische Gemeente in Veenendaal sprak over het thema “Hemel op aarde”.
Vanwege de grote animo was er zondagavond nog een keer een Insight Worship Kerstdienst, ook deze dienst waren weer alle stoelen bezet.
De dienst van zondagmorgen is terug bekijken via het Youtube kanaal van de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen.
