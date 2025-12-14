Pop-up Kunstcadeauhuis Stadskanaal ongekend succes

STADSKANAAL – Het Pop-up Kunstcadeauhuis, afgelopen vrijdag tijdens Moonlightshopping en de Kerstmarkt op zaterdag, was een ongekend succes. Wat zijn er veel bezoekers geweest! Honderden. Het laat maar weer zien dat Kunst een trekker is en blijft.
Veertien kunstenaars/fotografen hebben hun werken mogen exposeren / verkopen in het voormalige Bruna pand. “De eigenaar van dit pand ( Marten Pieter van Harten) is ons zeer ter wille geweest. Wat een fantastisch aanbod hebben we gekregen om zijn leegstaand pand te vullen. Wat zou het fijn zijn dat meerdere vastgoed eigenaren dit voorbeeld gaan volgen. Leegstand is een doorn in het oog van zowel de eigenaren als het winkelend publiek. Het is zoveel mooier als alleen de etalages al gevuld zouden zijn met bv. Kunst.
Wat ontzettend fijn is dat we het pand tot eind januari mogen bezetten tegen een geringe betaling.
We kunnen de inwoners van Stadskanaal e.o. blijven verrassen met de verkoop / expositie van Kunst” vertelt Ineke Pals.
De openingstijden zijn vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur.
Unieke cadeaus worden tegen leuke prijzen aangeboden.
Bron: Ineke Pals