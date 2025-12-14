Publiek geniet van kerstmusical kinderen Protestantse Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De kinderen van de PGS, Protestantse Gemeente Stadskanaal, hebben vanmorgen de kerstmusical opgevoerd voor de gemeente! Het was een prachtige musical! Iedereen zette zijn / haar beste beentje voor. Iedereen heeft genoten!
In pizzeria ‘De koekenbakkers van Caprese’ gaat veel mis. De eigenaren Lorenzo en Elena verstaan de bestellingen niet goed, en ook een adres kunnen ze niet zo goed onthouden. Bovendien mislukken de pizza’s vaak: de ‘pizza fiasco’ is hun specialiteit. Na de bestelling van de dominee gaan ze met drie pizza’s op weg: één verbrande pizza en twee waarvan ze hopen dat de goede ertussen zit. Ze zoeken een adres ‘naast een huis in de stad’, en ze hebben onthouden dat er iets was met ‘een beetje geluk’.
Bron: Anja Potze; de foto’s zijn door ouders gemaakt