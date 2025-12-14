Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Wildervank

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Deze week gaat de Bingo-superhoofdprijs van € 400,00 naar Wildervank.
Tijdens de Radiobingo zijn zondag weer mooie prijzen vergeven. De superhoofdprijs gaat deze week naar Wildervank. De gelukkige winnaar krijgt 400 euro! De hoofdprijs in de vorm van een half varken gaat naar Ter Apel. Een prijs in de vorm van 70 euro gaat naar Winschoten.
Rijtjesprijzen
Bingokaarten gewonnen in: 2x in Stadskanaal,
€ 25,- gewonnen in: Musselkanaal, Valthermond
Fondue schotel gewonnen in: Musselkanaal
Gourmet schotel gewonnen in: Musselkanaal
Troostprijzen:
Bingokaarten gewonnen in: Oude Pekela
€ 15,- gewonnen in: Oude Pekela
Om privacy redenen maken wij niet de namen van de winnaars van de bingo bekend, maar mocht u het leuk vinden met de gewonnen prijs op de foto te gaan en dit wereldkundig te maken op www.westerwoldeactueel.nl stuur dan een foto en uw gegevens naar redactie@westerwoldeactueel.nl
Zo doet u mee met de Radiobingo
Deelname aan de Radiobingo is eenvoudig. Ga naar een van onze verkooppunten en koop daar bingoloten á € 0,50 per stuk (* Bingokaarten worden alleen per straatje verkocht). Luister zondag tussen 20.00 en 21.30 uur naar Radio Westerwolde en speel mee! Gewonnen prijzen worden bij u thuis bezorgd. Neem voor vragen contact met ons op. Bingokaarten zijn te verkrijgen bij:
- Snackbar Sell’n | Dorpsstraat 30, Sellingen | Tot 19:30 uur
- Snackpoint ’t Stoepje | Beumeesweg 172, Alteveer | Tot 19:30 uur
- Tankstation Shell Kap | Verlengde Brugkade 10, Stadskanaal | Tot 20:00 uur
- Tankstation Tango Hilgers | Raadhuislaan 107, Oude Pekela | Tot 20:00 uur
- Tankstation Texaco Metting | Hoofdweg 33, Bellingwolde | Tot 18:45 uur
- Tankstation Shell De IJzeren Klap | Aweg 10 A, Musselkanaal | Tot 19:45 uur
- Tankstation Shell Technotrans | van Stolbergweg 26, Veendam | Tot 20:00 uur
- Vonvi Deco&Gifts | Hoofdstraat 55, Ter Apel| Tot zaterdag 16:00 uur
- Jumbo Winschoten | Heemskerkstraat 56, Winschoten | Tot 20:00 uur
- Studio Radio Westerwolde | Dr. P. Rinsemastraat 7a, Vlagtwedde | Tot 20:00 uur
- En bij onze medewerkers die de prijzen thuisbezorgen.
De bingoverkooppunten en de uitleg van het spel vindt u HIER.