Uitwisseling Dollard College Campus met Möörkenschule Leer

WINSCHOTEN, LEER – Op 2 december zijn vmbo-leerlingen van het Dollard College Campus Winschoten op bezoek geweest bij hun partnerschool, de Möörkenschule in het Duitse Leer. De scholen werken al twee jaar samen en bezoeken elkaar regelmatig in het kader van een grensoverschrijdende uitwisseling.
“December zit vol met tradities en feestdagen. Samen met onze Duitse collega’s vonden we het vanzelfsprekend om daar een leerzaam moment van te maken,” vertelt Katharina Hoffmann, docente Duits aan het Dollard College. Het project was gericht op het stimuleren van taal- en cultuurbewustzijn. De Nederlandse leerlingen gaven in het Duits presentaties over Sinterklaas en Kerstmis in Nederland. Vervolgens gingen zij met de Duitse leerlingen in gesprek om overeenkomsten en verschillen tussen de tradities te bespreken.
Daarnaast maakten de leerlingen samen een tweetalig Sinterklaasgedicht en schreven zij een kerstkaart. Er werd ook een voetbalwedstrijd tussen de Nederlandse en Duitse leerlingen gespeeld. Tot slot werd de dag afgesloten met een bezoek aan de kerstmarkt in Leer.
Het project “Uitwisseling Dollard College Winschoten – Realschule Möörkenschule” wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.
Foto’s: Katharina Hoffmann