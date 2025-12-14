Volle bak bij advent concert Lumaka in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Vandaag verzorgde het ensemble Lumaka een concert in een tot de nok gevuld kerkje in Oudeschans.
Vandaag stond in de garnizoenskerk van Oudeschans het laatste concert van dit jaar op het programma. Dit werd verzorgd door het ensemble Lumaka, met Jana Machalet op fluit, Matina Forni op altviool, Miriam Overlach op harp en Charles Watt op cello.
Alle vier musici spelen met regelmaat in binnen- en buitenland, in kleine ensembles en in grote orkesten waaronder het Rotterdams Filharmonisch Orkest, ’t London Philharmonic Orchestra en het Nederlands Kamerorkest. Of ze zijn verbonden aan ’t Concertgebouw Orkest. Op het programma stonden onder meer werken van Claude Debussy, Francois Devienne, Maurice Ravel, Franz Schubert’s Ave Maria en een Oekraïens Kerstlied van Mykola Leontovich.
In de pauze werden de bezoekers verrast met glaasje glühwein; inmiddels een traditie tijdens het laatste concert van het jaar.
Na afloop deed beeldend kunstenaar Anne Lamfers zijn verhaal over het ontstaan en betekenis van zijn 24 schilderwerken WINTERRAAIZE, die nog t/m 18 januari in het kerkje te zien zijn.
Het volgende concert is op 15 februari, verzorgd door de vijf muzikanten van het Bremer Kaffeehaus.
Foto’s: Jan Glazenburg