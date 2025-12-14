Winterkerstfair, schaatsbaan en Dickens in centrum Veendam

VEENDAM – De winterkerstfair is sinds jaren al een begrip in het centrum van Veendam en ook dit jaar werd er weer groots uitgepakt. Naast de traditionele dingen als een mooi knus horecaplein voor en hapje en een drankje (ingericht door de serviceclubs van Veendam) was er dit jaar nog veel meer te doen. De festiviteiten begonnen al op vrijdagmiddag met de opening van een schaatsbaan.
De winterkerstfair ging zaterdagmiddag volop van start. Op deze fair werden allerlei leuke artikelen aangeboden. “Van handwerk naar echte kerstartikelen en van sieraden tot kleding.
Veel gezelligheid met gezellige muziek, met traditioneel de levende kerststal en het grote Dickensfestival in het centrum. Daarnaast was zaterdag de intocht van de kerstman in zijn arrenslee, voortgetrokken door paarden. Op het Raadhuisplein werd hij welkom geheten door wethouder Henk Jan Schmaal.
Bron en foto’s: Peter Panneman, op zijn Facebook vindt u nog veel meer mooie foto’s.