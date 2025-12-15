10 jaar Stadsbus Veendam: vrijwilligers, bedankt!

VEENDAM – Vandaag bestaat de Stadsbus Veendam tien jaar: een prachtige mijlpaal voor een voorziening die inmiddels niet meer weg te denken is uit Veendam en Wildervank. De stadsbus rijdt van maandag tot en met zaterdag een vaste route en zorgt zo al jaren voor verbinding tussen inwoners en voorzieningen.
Uitgegroeid tot een onmisbare voorziening
De Stadsbus biedt meer dan vervoer. Het geeft inwoners zelfstandigheid, mobiliteit en kansen om mee te doen. De bus is voor velen een belangrijke schakel naar werk, school, winkels, zorgafspraken en sociale contacten.
Wethouder Bert Wierenga over het jubileum: “Het is prachtig om te zien hoe de Stadsbus in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een onmisbare voorziening voor vele inwoners. Dankzij de inzet van vrijwilligers rijdt de bus bijna elke dag, en dat geeft mensen zelfstandigheid en vrijheid.”
Ontstaan uit een behoefte in de buurt
Tien jaar geleden verdween de buurtbus en ontstond de vraag: hoe zorgen we dat inwoners mobiel en verbonden blijven? Met steun van de gemeente en een groep betrokken inwoners werd een commissie gevormd en werd er gezocht naar vrijwilligers. De belangstelling was enorm: zo’n zestig mensen meldden zich, waarvan er uiteindelijk 35 startten als chauffeur of chauffeuse. Er werd een bestuur gevormd en zo kon de Stadsbus Veendam daadwerkelijk gaan rijden!
Vrijwilligers vormen het hart van de Stadsbus
Anno 2025 telt de Stadsbus 27 vrijwillige chauffeurs en chauffeuses. Zij zijn al tien jaar de drijvende kracht achter de Stadsbus. Dankzij hun inzet en betrokkenheid blijft de Stadsbus rijden. Het bestuur van de stichting spreekt van “een hecht team waarop je altijd kunt bouwen”. De gemeente sluit zich daarbij aan: zonder deze vrijwilligers zou er geen Stadsbus zijn.
