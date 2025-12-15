Apotheek Sorghvliet stopt met zaterdagsopening

VEENDAM – Apotheek Sorghvliet beëindigt per 1 januari 2026 de zaterdagsopening. De apotheek is binnen de groep momenteel de enige locatie die op zaterdag gedeeltelijk geopend is, maar door nieuwe voorzieningen is die extra openstelling volgens de organisatie niet langer noodzakelijk.
De afgelopen jaren zijn op alle locaties 24‑uurs medicatie afhaalkluizen geplaatst, waardoor klanten op ieder moment hun medicatie kunnen ophalen. Daarnaast zijn in de regio dienstapotheken beschikbaar voor spoedrecepten buiten reguliere openingstijden. In het weekend kunnen inwoners terecht bij de dienstapotheken in Scheemda, Stadskanaal of Groningen.
Volgens de apotheek maakt deze wijziging het mogelijk om middelen en personeel efficiënter in te zetten, zonder dat de bereikbaarheid van medicatie in het weekend in het geding komt. Het actuele dienstrooster van de dienstapotheken is hier online te vinden.
Bron: Peter Panneman