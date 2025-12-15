Damclub Winschoten zakt na 5 – 11 verlies tegen Het Noorden 2 naar derde plaats in de 2e klasse A

WINSCHOTEN – Zaterdag 13 december stond de 6e ronde in de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender van de KNDB. Klokslag 12:00 uur schoven hiervoor zo’n 1000 dammers achter de borden in de ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Behoudens, de ereklasse die speelt met 10 tallen, bestaan de overige klassen uit achttallen. De nummers 1 en 2 in de tweede klasse A, Winschoten en Het Noorden 2 uit Groningen, troffen elkaar in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Molenstad. Ondanks een goede teamgeest en een blakend zelfvertrouwen begon Winschoten aan dit topduel, maar kreeg naar mate de wedstrijd vorderde te weinig grip op het spel van de tegenstander en moest berustten in een 5 – 11 nederlaag. Het Noorden 2 blijft daardoor met een 100% score koploper. Daarentegen is Winschoten haar ongeslagen status kwijt, echter door het verrassend 8 – 8 gelijkspel van Warffum 1 tegen Hijken DTC 4 is Winschoten slechts één plaats gezakt naar de 3e plaats en zit theoretisch nog in de race voor de 2e plaats, die recht geeft op promotiewedstrijden naar de 1e klas.
Uitslagen 6e ronde
Winschoten – Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen 5 – 11
De Vechtstreek Gramsbergen – DCH Heerenveen 3 11 – 5
Warffum 1 – Hijken DTC 4 8 – 8
Roden/Leek 2 – Hijken DTC 3 3 – 13
HDC 4 vrij
Stand 2e klasse A
- Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen 5 – 10 57 bp
- Hijken DTC 3 7 – 10 67 bp
- Winschoten 6 – 8 53 bp
- Warffum 1 5 – 7 49 bp
- De Vechtstreek Gramsbergen 5 – 6 43 bp
- HDC Hoogeveen 4 5 – 3 26 bp
- DCH Heerenveen 3 5 – 2 32 bp
- Roden/Leek 2 5 – 2 27 bp
- Hijken DTC 4 7 – 2 46 bp
Programma 7e ronde op zaterdag 10 januari 2026
Hijken DTC 4 – Roden/Leek 2
DCH Heerenveen 3 – Warffum
Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen – De Vechtstreek Gramsbergen
HDC Hoogeveen 4 – Winschoten
Hijken DTC 3 vrij
Winschoten ongeslagen status kwijt
Winschoten kon deze ronde niet in de basisopstelling achter de borden komen, maar bood desondanks voldoende weerstand. Doordat beide achttallen nagenoeg hetzelfde aantal ratingpunten hadden, lag een 8 – 8 eindstand in de lijn der verwachtingen. De ratingpunten geven namelijk de speelsterkte van de spelers weer. Maar het liep allemaal net even anders, alleen Janick Lanting wist te winnen tegen nestor Marinus Damkat, aangevuld met remises van Martin Viel, Jan Starke en Geert Lubberink. Zaterdag 10 januari 2026 staat de 7e ronde op de wedstrijdkalender. Hiervoor reist Winschoten af naar Hoogeveen om het tegen HDC 4 op te nemen.
Bron: Geert Lubberink