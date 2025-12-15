Gemeente Stadskanaal organiseert huishoudelijke hulp vanaf 2026 met 8 aanbieders

STADSKANAAL – Vanaf 1 januari 2026 organiseert de gemeente Stadskanaal de huishoudelijke hulp voor haar inwoners met acht partijen. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die in 2025 is gestart. Bij de aanbesteding is ook gekeken naar het normenkader voor huishoudelijke ondersteuning. Per 1 januari 2026 gaat de gemeente over naar het HHM-normenkader.
Uitbreiding aanbod
Het aanbod van partijen waar inwoners voor huishoudelijke hulp gebruik van kunnen maken verdubbelt hiermee van 4 naar 8 partijen namelijk:
- Buurtdiensten Nederland
- De Nieuwe Zorg Thuis
- Miep
- Thuisgenoten Zorg Holding
- Zorggroep de Schakel
- Tzorg
- Arckin
- Dokter Schoonmaakorganisatie
Huishoudelijke hulp
Hulp bij het huishouden is ondersteuning voor mensen die hun huishouden niet meer (helemaal) zelf kunnen doen. Het huishouden op orde is belangrijk voor een prettige leefomgeving. Wethouder Marc Verschuren: ‘We zijn blij met het brede aanbod van organisaties die de komende jaren onze inwoners die dat nodig hebben kunnen voorzien van huishoudelijke hulp.’
Bron: Gemeente Stadskanaal