Goed nieuws bij Christelijke Muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Met trots laat Christelijke Muziekvereniging Excelsior weten dat ze, mede dankzij de Poiesz Jeugdsponsoractie, de metworstactie, het Cultuurfonds én de steun van hun trouwe toehoorders, publiek en donateurs, prachtige nieuwe instrumenten hebben kunnen aanschaffen.
Nieuwe instrumenten
Zo zijn er twee nieuwe schuiftrombones aangeschaft voor de jeugdleden, een altsaxofoon én schitterende buisklokken. Deze instrumenten worden met veel enthousiasme bespeeld en passen perfect in het mooie, volle geluid van het orkest.
Kom luisteren
Wilt u hen horen spelen en bent u benieuwd naar het warme en indrukwekkende geluid van de buisklokken? Kom dan naar de sfeervolle Kerst Sing-Inn op zondag 21 december om 17.00 uur aan de Beneden Polderweg 156 in Oude Pekela en/of naar hun voorjaarsconcert op 10 april 2026 in Nieuwe Pekela.
Speel mee bij Excelsior
Zin om zelf muziek te maken in een gezellige fanfare? Bij Excelsior zijn zowel beginnende als ervaren muzikanten, jong én oud, van harte welkom. Als u of jij lid wordt, is het zelfs mogelijk gebruik te maken van één van hun instrumenten.
Interesse?
Mail ze via excelsiornieuwepekela@gmail.com of kom eens kijken (en luisteren) tijdens een repetitie op donderdagavond in het gebouw bij de Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekela, naast de Poiesz.
Namens de Chr.muziekver. Excelsior
Harma Hulzebos