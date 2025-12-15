VLAGTWEDDE – De juffen Bea en Gretha vierden dat ze veertig jaar zijn verbonden aan CBS de Zaaier in Vlagtwedde
Op vrijdag 12 december vierde CBS De Zaaier dat twee leerkrachten samen 80 jaar in het onderwijs werkzaam zijn! En wat het geheel heel bijzonder maakt: allebei werken ze al 40 jaar lang als collega’s op De Zaaier!
Bea van Achteren is op 21 augustus 1985 gestart als leerkracht op De Zaaier. Gretha Groenwold startte op 26 november 1985 voor de tweede keer als (kleuter)leerkracht op De Zaaier.
De school stond toen nog aan de Wilhelminastraat. De kleuterschool stond los van het gebouw waar groep 3 tot en met 8 naar school gingen.
De verhuizing naar het huidige MFA-gebouw staat de beide leerkrachten nog goed voor de geest.
Gretha en Bea hebben altijd met veel plezier gewerkt in de verschillende groepen.
Momenteel werkt juf Bea al een aantal jaren met veel plezier in groep 6.
Juf Gretha is met haar laatste schooljaar bezig als leerkracht van groep 3.
Aan het eind van dit schooljaar hoopt ze met (vervroegd) pensioen te gaan.
Op vrijdagochtend 12 december werden de beide jubilarissen van huis gehaald en op het plein ontvangen door alle leerlingen.
Onder versierde bogen door en via de rode loper liepen de beide leerkrachten de school in.
Daarna was er een ronde door alle klassen en werd er gezamenlijk taart gegeten.
Toen de leerlingen naar huis waren ging het team met de jubilarissen een leuke Kerstworkshop volgen.
De dag werd uiteraard afgesloten met een gezellig etentje! |
Ingezonden