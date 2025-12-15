Kansrijk Talent een training waar dromen en lef samen komen

GRONINGEN – Op donderdag 11 december 2025 vierden 90 deelnemers die meededen aan het Kansrijk Talent programma in de Euroborg in Groningen dat zij hun certificaat hebben behaald.

In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe biedt Kansrijk Talent een innovatieve aanpak om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Waar mogelijk worden ze begeleid naar werk of scholing. Het programma combineert op een inspirerende manier onderzoek naar je talenten, inzicht in de arbeidsmarkt en scholingsmogelijkheden met persoonlijke ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals communicatie en zelfredzaamheid. Kansrijk Talent laat prachtige resultaten zien. Door het succes is in korte tijd een olievlek ontstaan: al honderden deelnemers hebben deel genomen aan dit programma.

Kansrijk Talent

Het programma van Kansrijk Talent helpt mensen te werken aan de volgende stap vooruit en wordt afgestemd op de talenten en vaardigheden van mensen. Elke inwoner in de regio die een stap wil zetten richting opleiding of baan en daarbij een zetje nodig heeft, is welkom. Of je nu in de uitkering zit, vast zit in je huidige baan of een stap in je leven wil maken, iedereen kan zich aanmelden. Ook statushouders doorlopen dit traject en zetten stappen richting werk of opleiding!

Een stap vooruit in je ontwikkeling

Deelnemers volgen in groepjes van ongeveer 12 personen het programma bij één van de acht ontwikkelbedrijven in de provincie Groningen en de kop van Drenthe. Dit zijn Afeer, BWRI, Eemsdelta, Iederz, Novatec, Wedeka, Werkplein Drentsche Aa en Ontwikkelplein Het Hogeland. Er is altijd een locatie in de omgeving. Dit programma wordt drie keer per jaar gegeven. Interesse voor jezelf of een kandidaat? Het volgende programma start medio januari en er zijn nog plaatsen vrij! Meld je aan via www.werkinzicht.nl/aanmeldenkansrijktalent

Bron en foto’s: Werk in Zicht