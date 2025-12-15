Kerstavonddienst in de Wedderwegkerk Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op woensdag 24 december wordt Kerstavond gevierd met een zangdienst in de sfeervol verlichte Wedderwegkerk in Oude Pekela. Medewerking is er met de prachtige muziek en zang door MultiVocaal, terwijl Berend de Jonge de samenzang op orgel begeleidt. De dienst wordt geleid door ds. Simone van de Vrie.
Het thema van de avond is: “Een Kind is ons geboren.”
Iedereen is van harte welkom om samen deze dienst te beleven.
Aanvang dienst: 19.30 uur
Vanaf 19.20 uur kan iedereen al meedoen met het samen zingen van bekende kerstliederen. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden waarvan de volledige opbrengst naar Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen gaat. Zij helpen kinderen van 2 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen met bijvoorbeeld schoolspullen, zwemles, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging.
Na afloop is er alle gelegenheid om na te praten. Buiten voor de kerk staan Glühwein, chocolademelk en een koekje voor iedereen klaar — een gezellige afsluiting van een feestelijke avond.
Gratis toegang.
Bron: PG Oude Pekela