Komische misdaadfilm Roofman in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 22 december is de misdaadkomedie Roofman te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Roofman is gebaseerd op een waargebeurd en haast ongelooflijk verhaal over een ongewone crimineel.
Jeffrey Manchester (Channing Tatum), een voormalig Army Ranger en worstelende vader, verdient zijn bijnaam ‘Roofman’ door via het dak in te breken bij McDonald’s filialen. Na zijn ontsnapping uit de gevangenis houdt hij zich maandenlang onopgemerkt schuil in een Toys “R” Us-winkel om zich te beraden op zijn volgende stap. Wanneer hij gevoelens ontwikkelt voor Leigh (Kirsten Dunst), een gescheiden moeder die valt voor zijn charmes, begint zijn dubbelleven te wankelen. Wat volgt is een spannend kat-en-muisspel, waarin zijn verleden hem onvermijdelijk inhaalt.
Datum: Maandag 22 december 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn