DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Gisteren zijn in de omgeving van het Nostenbusch in Papenburg een fietser en een voetganger met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakte de voetganger gewond. Ook probeerde de fietser de voetganger te slaan en werd deze uitgescholden. Vervolgens ging de fietser er vandoor. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.

Haren

Vanmorgen vond rond 9:58 uur op de B70 tussen Meppen en Emmeln een ernstig verkeersongeval met dodelijke afloop plaats. Volgens het huidige onderzoek reed een 22-jarige bestuurder van een Opel Corsa op de B70 van Meppen richting Emmeln. Tijdens het inhalen van een ander voertuig week de bestuurder naar links uit en zag hij twee tegemoetkomende voertuigen over het hoofd. Een 59-jarige vrouw in een VW Tiguan kon nog net uitwijken voor de Opel. Haar auto werd slechts aan de bestuurderskant geraakt. Een 49-jarige vrouw in een Ford Tourneo (taxi) kon de Opel niet ontwijken, wat resulteerde in een frontale botsing.

De 22-jarige bestuurder zat vast in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten overleed hij ter plaatse. De 59-jarige bestuurder van de VW Tiguan liep lichte verwondingen op. De 49-jarige bestuurder van de Ford Tourneo raakte ernstig gewond, terwijl een 79-jarige passagier in de taxi lichte verwondingen opliep.

Meerdere ambulances, paramedici en een reddingshelikopter werden naar de plaats van het ongeval gestuurd. De B70 bleef tot ongeveer 13:50 uur volledig afgesloten in verband met het onderzoek naar het ongeval.

Weener

Op 13 december vond tussen 16:30 en 17:15 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kirchhofstraße een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een nog onbekende bestuurder reed de parkeerplaats op en botste tegen een geparkeerde Audi A4. De Audi liep aanzienlijke schade aan het rechter voorspatbord op. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval. Getuigen die informatie over het incident kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Weener.

Dörpen

Zoals nu bekend is geworden vond op vrijdag 21 november rond 13.30 uur in Dörpen een verkeersongeval tussen een auto en een fietser plaats. Een 15-jarige fietser reed op de Lessingstrasse, vanuit de richting Hoher Esch richting Kleiststrasse. Tegelijkertijd reed een nog onbekende bestuurder op de Lessingstrasse vanuit de richting Schillerstrasse richting Hoher Esch. Op de kruising met de Kleiststrasse sloeg de tiener linksaf, zonder voorrang te verlenen aan de tegemoetkomende auto. Er ontstond een botsing. De bestuurder stopte en informeerde naar de toestand van de 15-jarige. Omdat er aanvankelijk geen sprake was van letsel of materiële schade, hebben de betrokkenen geen persoonsgegevens uitgewisseld. De politie verzoekt de bestuurder van de betrokken auto, evenals eventuele getuigen van het ongeval, contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg op 04961-9260.

Bunde

De Duitse politie heeft zaterdagmiddag een man aangehouden die gezocht werd op basis van een arrestatiebevel. De 33-jarige moet acht maanden gevangenisstraf uitzitten.

De man werd rond 16.30 uur in het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles aan de Duits-Nederlandse grens staande gehouden. Hij was passagier in een langeafstandsbus en werd gecontroleerd bij de controlepost op de A280 bij rustplaats Bunderneuland.

Tijdens de identiteitscontrole bleek dat de Poolse man gezocht werd door het Openbaar Ministerie. Hij was eerder door een rechter veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens rijden zonder rijbewijs. Omdat zijn verblijfplaats onbekend was, werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. Bovendien waren de autoriteiten geïnteresseerd in zijn huidige locatie in twee andere zaken.

Meppen

Tussen 04:15 en 12:00 uur op zondag 14 december is er ingebroken in een café aan de Kirchstraße in Meppen. Een onbekende dader heeft zich toegang tot het pand verschaft. Vervolgens is de dader direct naar de bar gegaan en heeft hij geld uit de kassa gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer € 513,-. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Kirchstraße contact op te nemen met het politiebureau in Meppen op 05931/9490.

In de vroege uren van zondag 14 december is tussen 02:56 en 02:58 uur bij een crêpekraam op de kerstmarkt in de “Zum Stadtgraben” in Meppen ingebroken. Een onbekende dader heeft op onbekende wijze toegang tot de kraam verkregen en diverse etenswaren gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer 35 euro. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die in de omgeving van de kerstmarkt in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de identiteit van de dader, contact op te nemen met het politiebureau van Meppen op 05931/9490.



Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland