Moonlight Shopping laat Winschoten stralen: lichtparades, braderie en winterse gezelligheid in de binnenstad

WINSCHOTEN – De binnenstad van Winschoten wordt tijdens de komende Moonlight Shopping omgetoverd tot één grote lichtzee. Tussen 16.00 en 21.00 uur wachten bezoekers sfeervolle verlichting, straattheater, muziek, een gezellige braderie en verrassende acts voor jong en oud. De winkels zijn langer open en in de straten is de hele avond iets te beleven.
Wereldberoemde lichtjesparade: Circo di Strada
Blikvanger van de avond is de betoverende lichtparade “Lights up by Night” van Circo di Strada. Met duizenden lichtjes in kostuums en attributen, steltlopers die hoog boven het publiek uittorenen, jongleurs, eenwielfietsers en een artiest op een minibike verandert Circo di Strada de straten in een bewegend lichtspektakel.
De parade trekt meerdere keren door de binnenstad, zodat niemand het hoeft te missen:
Ronde 1: 16.30-17.10 uur
Ronde 2: 18.00-18.40 uur
Ronde 3: 19.30-20.10 uur
Braderie en verlichte kraampjes
Naast de vaste winkels is er in het centrum ook een braderie. Verspreid door de binnenstad staan kraampjes opgesteld, allemaal sfeervol verlicht. Vooral in de Langestraat zorgen de verlichte kramen, samen met de kerst- en sfeerverlichting, voor een warme, bijna sprookjesachtige aanblik.
Magische figuren in de stad
Naast Circo di Strada zijn er nog veel meer bijzondere verschijningen in de stad:
• De Rozenkoningin loopt rond in haar sprookjesachtige jurk vol lichtjes, samen met haar jonkheer.
• De rolschaatsclub sluit aan bij (delen van) de parade met prachtige verlichte kostuums.
• Op het Israëlplein zorgt AB Dance voor spetterende dansoptredens.
• De kerstman rijdt met zijn elven door de binnenstad en gaat graag met kinderen op de foto.
• Anna en Elsa delen cadeautjes uit aan de jongste bezoekers, een extra reden om met het hele gezin naar Winschoten te komen.
• De Klinkers spelen op 19 en 20 december vrolijke kerstliederen in echte Dickens-stijl kleding en brengen zo extra sfeer in de binnenstad.
• De Vlammende Riksja rijdt als spectaculaire vuuract door het centrum: een vuurartiest op een rijdende riksja die hier en daar een vurige act neerzet en overal waar hij verschijnt zorgt voor extra licht, warmte en show.
Overal in de binnenstad kom je straatartiesten, vuur, licht en muziek tegen. De combinatie van de nieuwe kerst- en sfeerverlichting, de parades, de braderie en alle acts zorgt voor een echte winterse droomavond.
Beleef Moonlight Shopping in Winschoten
Bron en foto’s: Pascal Meinders