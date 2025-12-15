VLAGTWEDDE – Begin 2026 fris en vol energie in de natuur! Natuurmonumenten nodigt iedereen uit voor een sfeervolle Nieuwjaarswandeling op zondag 4 januari 2026 van 13.30 – 15.30 uur in het prachtige Dal van de Ruiten Aa. Een unieke kans om het jaar te starten met een flinke dosis natuurbeleving.
Tijdens deze wandeling neemt de boswachter je mee door het kronkelende beekdal, langs vochtige hooilanden en oude bossen. Onderweg hoor je verhalen over het landschap, de dieren die hier leven en de bijzondere planten die het gebied kleuren. Het Dal van de Ruiten Aa is een van de meest karakteristieke beekdalen van Nederland – een plek waar rust en ruimte nog vanzelfsprekend zijn.
Aanmelden voor deze excursie is verplicht en kan via: Nieuwjaarswandeling in het Dal van de Ruiten Aa | Natuurmonumenten.
Praktische informatie:
- Vertrekpunt van de excursie is de kruising van de Achterweg en de Renneweg in Vlagtwedde;
- De excursie begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur;
- De coördinaten van deze locatie zijn: 52.996213, 7.152091;
- De excursie is geschikt voor volwassenen;
- Zorg voor kleding passend bij het weer en stevige schoenen;
- Honden zijn tijdens deze activiteit niet toegestaan;
- Leden van Natuurmonumenten krijgen 30% korting op excursies, lid worden kan hier!
- Vergeet niet om je eigen verrekijker mee te nemen.
Waarom meedoen?
De Nieuwjaarswandeling is dé gelegenheid om samen het jaar goed te beginnen. Even weg van de drukte, genieten van frisse lucht en het winterse landschap. Of je nu alleen komt, met vrienden of met het hele gezin: iedereen is welkom.
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch