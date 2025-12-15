Pop- en rockmuziek op de dinsdag bij Tony’s Pop Uur

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Tony’s Pop Uur, een informatief wekelijkse muziekprogramma op de dinsdag van 18.00 uur tot 20.00 uur, hoor je vooral pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden, met als hofleverancier muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren.
In deze editie van Tony’s Pop Uur hoor je een brede maar verrassend samenhangende pop- en rockselectie, waarin klassiekers en moderne tracks elkaar moeiteloos afwisselen. De rode draad is melodieuze poprock met sterke emoties: van de spirituele eenvoud van George Harrison’s Ding Dong tot het rauwe statement van Rage Against the Machine’s Killing in the Name. Britse popgeschiedenis komt ruim aan bod met Oasis, The Who, Elvis Costello en Frankie Goes to Hollywood, terwijl Amerikaanse rockiconen als Lynyrd Skynyrd, The White Stripes en Red Hot Chili Peppers zorgen voor energie en herkenning.
Ook Nederland laat zich niet onbetuigd met Rob de Nijs, Jan Rot, Golden Earring en Kensington, wat mooie bruggetjes oplevert tussen internationale en nationale muziekgeschiedenis. Bijzonder is de samenwerking van Moby met Sinéad O’Connor en de klassieke rockvertaling van November Rain door David Garrett. De playlist beweegt van nostalgie naar het heden met artiesten als Mt. Joy, Nathaniel Rateliff en Cecilia Castleman. Samen vormt dit een afwisselend tweeluik waarin gevoel, kracht en tijdloze songs centraal staan – perfect voor een dinsdagavond vol pop- en rockgeschiedenis.
Presentatie: Tony Klaassens