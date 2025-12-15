Royal Avebe presenteert geïntegreerd jaarverslag 2024/2025

GRONINGEN – Royal Avebe heeft haar geïntegreerd jaarverslag 2024/2025 gepubliceerd. Tijdens een bijeenkomst op maandag in het Innovatiecentrum in Groningen lichtte CEO David Fousert de belangrijkste thema’s uit het verslag toe. Hij benadrukte de voortgang van de strategie Versterken en Versnellen, waarbij innovatie, duurzaamheid en het verbreden van het verdienvermogen van de coöperatie centraal staan.

De prestatie-indicator steeg naar 136,79 euro per ton aardappelen, een duidelijke en noodzakelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Het coöperatief resultaat na belastingen is 5,1 miljoen euro. Hiervan keert Avebe 2 miljoen euro direct uit aan de leden. De solvabiliteit groeide licht naar 36,5%.

Innovatie en duurzaamheid

In het boekjaar 2024/2025 investeerde Avebe in totaal 60 miljoen euro. De nadruk van deze investeringen lag op het efficiënter en duurzamer inrichten van de productieprocessen, preventief onderhoud en digitalisering. Fousert: “Een mooi voorbeeld is de installatie van nieuwe decanters in Gasselternijveen, waarmee we een flinke waterbesparing realiseren.” Duurzaamheid blijft het fundament van de strategie van Avebe. Voor 2030 zijn ambitieuze doelen gesteld: een CO 2 -reductie van 30% (scope 1 en 3), 1,5% energie-efficiëntieverbetering per jaar en een forse verlaging van wateronttrekking. Avebe rapporteert over haar duurzaamheidsdoelen in lijn met de aankomende Europese CSRD-vereisten.

Productinnovaties

Het financiële jaar kenmerkte zich verder door sterke productinnovaties, zoals de lancering van PerfectaMAR®, een unieke toepassing van aardappeleiwit in surimi, wat vooral groeikansen in Azië biedt. “Deze lijn zetten we door. Waarbij we naast de eiwitinnovatie ook continu investeren in de ontwikkeling van aardappelzetmeel. Zo hebben we dit jaar een veganistisch alternatief voor gelatine in vitaminegummies, en plantaardig alternatief voor gelatine in drop, winegums en andere snoepwaren ontwikkeld met PerfectaGEL®. Ons innovatieve aardappelzetmeel verkort de droogtijd aanzienlijk ten opzichte van gelatine of pectine, wat leidt tot efficiëntere productieprocessen en lagere energiekosten.” aldus Fousert.

Marktontwikkelingen

Fousert stond nadrukkelijk stil bij de huidige marktsituatie: door een groter areaal, een vroege oogst en hoge opbrengsten is het aanbod aan zetmeelaardappelen in Europa dit seizoen fors toegenomen. Fousert: “Tegelijkertijd blijven de kostprijs en risico’s voor de aardappelteelt stijgen. Om de teelt aantrekkelijk te houden voor onze leden, zal het saldo moeten meegroeien met deze ontwikkelingen.” Volgens de CEO blijft wendbaarheid en ondernemerschap essentieel om in te spelen op veranderende marktomstandigheden en duurzame groei te realiseren. “Avebe is goed gepositioneerd om samen met haar leden en partners de keten toekomstbestendig te maken en kansen te benutten in nieuwe markten. De overname van vlokken- en granulatenproducent Solan in Polen is daar een goed voorbeeld van,” sluit Fousert af.

Bron: Royal Avebe