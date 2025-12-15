Sfeervolle kerstwandeling bij Zorgcentrum de PrinsHoeve

VALTHERMOND – Bij Zorgcentrum de PrinsHoeve wordt op donderdag 18 december een sfeervolle kerstwandeling georganiseerd. Aanvang 19:30 tot 20:30 uur.
Tijdens deze wandeling wordt het kerstverhaal uitgebeeld en verteld door levendige kerststalfiguren.
De ingang van de kerstwandeling is aan de Schoolstraat tegenover huisnummer 12 te Valthermond.
Na afloop kunt u in een verwarmde tent op het plein een kopje koffie kopen of een overheerlijk broodje hamburger. Ook is er een verloting.
U komt toch ook?
Bron: Zorgcentrum De PrinsHoeve Activiteitenbegeleiding