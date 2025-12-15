Vier ’t Joar oet met het MOW!

BELLINGWOLDE – Met een gezellige middag in winterse sferen luidt het MOW I Museum Westerwolde zondag 28 december 2025 uit.
Bekijk de kersverse tentoonstelling Loki, levens en liefdes van een meesterschilder. Dompel je onder in het werk van magisch realist Lodewijk Bruckman. Schilderijen die indruk maken door hun heldere kleuren, verfijnde details en symboliek. Zie ook hoe zijn werk 14 hedendaagse kunstenaars inspireerde en maak nader kennis met twee van hen.
Workshop en muziek
Sacha van Aarde volgde de Klassieke Academie voor Beeldende kunst Groningen en won dit jaar de Prix de Norvège. Een fascinerend, door haar gemaakt diorama van het atelier van Bruckman tref je nu in de expositie. Deze middag werkt Sacha live in het museumatelier en kun je met haar aanwijzingen zelf een stilleven maken. Ook van schilder en muzikant Shiv Fernando zie je werk in de expositie over Bruckman. Tijdens ’t joar oet neemt hij zijn gitaar mee en luister je naar zijn relaxte songs.
Ontdek en geniet
Als jonge bezoeker ga je in de zalen op zoek naar de ‘appeltjes van Bruckman’ en ontcijfer je magische schildergrapjes, oefen je geheimtaal, maak je een stilleven en ontdek je hoe Bruckman zo’n goede schilder werd. Bij je kopje thee of koffie geniet je van ouderwets lekkere Groninger poffert, inmiddels een traditie.
Het MOW is open van 13 tot 17 uur, de toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
Over het MOW
Het MOW is een eigenzinnig museum in een prachtige, landelijke omgeving. In steeds wisselende exposities verkent het MOW de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van
het Groninger platteland, speciaal Westerwolde.
Bron: Hesther Bakker