Wandel de nacht tegemoet: Midwinterwandeling in de Ter Apeler bossen

TER APEL – Op 21 december – de kortste dag van het jaar – organiseert Staatsbosbeheer een bijzondere Midwinterwandeling door de eeuwenoude bossen van Ter Apel. Tijdens deze schemertocht ervaren deelnemers hoe het landschap verandert wanneer het daglicht langzaam oplost in de winteravond.
De Ter Apeler bossen vormen een van de meest karakteristieke natuurgebieden van Westerwolde: verstild, rijk aan historie en in de winter prachtig. Terwijl het bos tot rust komt, is de kans groot dat je sporen van wild ontdekt of misschien zelfs een ree ziet wegschieten tussen de stammen. De gids van Staatsbosbeheer vertelt onderweg over de natuur, de winterfenomenen en de verhalen die in dit gebied verscholen liggen.
“De schemering geeft het bos een heel eigen energie,” vertelt boswachter Margot Meendering. “Je hoort meer, je ziet anders, en ineens vallen details op die je overdag voorbijloopt.”
Praktische informatie
Datum: 21 december 2025
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Ter Apel
Aanmelden: staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/midwinterwandeling-westerwolde
Tip: Draag stevige schoenen, warme kleding en neem een zaklamp mee voor de terugweg.
De Midwinterwandeling is geschikt voor iedereen die houdt van natuur, rust en bijzondere verhalen. Beleef de winterse magie van Westerwolde en wandel mee de nacht tegemoet.
Bron: Margot Meendering