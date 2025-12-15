Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 15 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON | NA MORGEN MEER BEWOLKING

Er zijn vandaag flinke zonnige perioden, al zullen er van tijd ook tijd ook een paar wolkenvelden voorbijkomen. Maar het is een vriendelijke maandag met een matige tot vrij krachtige zuidenwind (windkracht 3 tot 5) en een temperatuur die stijgt naar 8 of 9 graden.

Vanavond en vannacht is het vrij helder met soms een paar wolkenvelden en morgen zet dat weerbeeld door met geregeld wat zon maar ook bewolkte momenten. Morgenavond raakt het daarna bewolkt en woensdagnacht is er kans op wat regen. De minimumtemperatuur voor komende nacht is een graad of 5, de maximumtemperatuur voor morgenmiddag is 10 á 11 graden.

De woensdag begint met een drup regen, in de middag komen er opklaringen. Donderdag is het tot de avond droog met wat zon maar dan zal de wind gaat toenemen, vrijdag valt er af en toe regen. Maxima woensdag rond 9 graden, donderdag en vrijdag opnieuw 10 á 11 graden. Vanaf volgend weekend wordt het geleidelijk kouder.