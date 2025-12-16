Aanmelden Westerwolder Dieverdoatsiemoand: een maand vol Westerwolder activiteiten

WESTERWOLDE – In maart 2026 staat Westerwolde een maand lang in het teken van Groninger taal en
cultuur uit de omgeving. Niet één week, maar een hele maand vol activiteiten. Inwoners, verenigingen en organisaties maken samen een programma met muziek, verhalen, streektaal en tradities.
Activiteiten aanmelden
De uitbreiding van een week naar een maand geeft meer ruimte voor activiteiten. Wethouder Giny Luth: “We zijn trots op de Grunneger taal en tradities en vooral de Westerwolder taal en cultuur. Met deze maand zetten we dat extra in het zonnetje. De Dieverdoatsiemoand is van én voor Westerwolders.”
Organisaties en inwoners kunnen vanaf vandaag hun activiteiten aanmelden via westerwolde.nl/dieverdoatsiemoand. Op deze website staat ook het overzicht van alle activiteiten. Dit
overzicht wordt regelmatig bijgewerkt, zodat altijd het actuele aanbod zichtbaar is.
Van markt tot pubquiz
Afgelopen jaar vierde Westerwolde de Groninger taal en cultuur door tal van activiteiten op het programma. Zo was er een Cittaslow-markt als feestelijke opening. Op de markt was onder andere een expositie van de Kunstkring Westerwolde, zang van Josien Bakker en een dansproject met basisschoolleerlingen in Sellingen. Ook vonden populaire onderdelen plaats zoals de Grunneger
kroegkwis, rogge dorsen in Bourtange, een Grunneger Schriefcafé, natuurbelevingstochten, een proefles Grunnegs, de Westerwolder Pubquiz, en optredens van lokale koren.
Westerwolder Schriefwedstried
De Westerwolder Schriefwedstried is ook onderdeel van de Westerwolder Dieverdoatsiemoand. Schrijvers van 12 jaar en ouder kunnen nu al meedoen. Stuur de verhalen of gedichten in het Gronings in via westerwolde.nl/schriefwedstried. Inleveren kan tot en met 30 januari 2026. De prijsuitreiking (priesoetlangen) vindt plaats op vrijdagavond 20 maart 2026 in Dorpshuis d’Oale School in Ter Apelkanaal.
De gemeente Westerwolde organiseert de Westerwolder Dieverdoatsiemoand in het kader van
Meertmoand Streektoalmoand
Bron: Gemeente Westerwolde