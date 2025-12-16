VLAGTWEDDE – Bestelbus in de brand in Vlagtwedde
Vanmiddag tegen half twee werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een brand aan de Barlagerweg in Vlagtwedde.
Achter een woning stond een bestelbus in de brand, toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit de auto.
De brand was snel geblust, de bestelbus kan als verloren worden beschouwd.
Ook de brandweer van Bellingwolde kwam nog ter plaatse.
De oorzaak is niet bekend.
