Eleanor the Great in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Dinsdagmiddag 23 december is de film Eleanor the Great te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Een komisch drama geregisseerd door Scarlett Johansson.
In Eleanor the Great speelt June Squibb (Thelma) op fenomenale wijze de titelrol van de pittige 94-jarige Eleanor die een verhaal vertelt dat een compleet eigen leven gaat leiden. Eleanor is altijd zeer betrokken geweest bij de mensen om haar heen. Na een sterfgeval dat haar wereld op zijn kop zet, besluit ze om van Florida naar New York te verhuizen. Ze trekt in bij haar dochter en kleinzoon in de hoop hun familieband te versterken, maar voelt zich daar alleen maar eenzaam en onzichtbaar.
Op een dag belandt ze per ongeluk bij een praatgroep waar ze een verhaal vertelt dat haar onbedoeld veel aandacht oplevert. Terwijl een jonge journalistiekstudente in haar een vriendin en mentor ziet, zijn de gevolgen voor Eleanor niet te overzien.
Het regiedebuut van Scarlett Johansson snijdt thema’s aan als ouderdom, familie, rouw en verraad. Het is een verhaal over vriendschap en geschiedenis dat laat zien hoe gecompliceerd wij als mensen kunnen zijn.
Datum: Dinsdag 23 december 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn