Eleanor the Great in Filmhuis vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 16 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG VRIJ VEEL ZON | KOUDE LANGE TERMIJN

Er is ook vandaag nog vrij veel zon en dat is dan vooral vanochtend. Want vanmiddag komt er in het algemeen meer bewolking en vanavond is er ook kans op een bui of wat lichte regen. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid en de maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 10 graden.

Vannacht neemt de kans op een beetje regen nog wat toe en ook morgenochtend kan een drup regen of motregen vallen, maar veel is het allemaal niet. Morgenmiddag- en avond is het droog met vrij veel bewolking en soms een opklaring, bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Maximumtemperatuur morgen rond 9 graden.

Donderdag wordt het iets actiever op de weerkaart in onze buurt. Er komt windkracht 4 tot 6 te staan en er zijn perioden met wat regen, en ook vrijdag valt er af en toe regen. Toch is daar geen storm of onweer bij en in het volgende weekend is het ook weer wat droger. Maar het wordt dan ook een paar graden kouder en midden volgende week kan de temperatuur nog wat verder omlaag gaan. Met wellicht een beetje winter vanaf de kerstdagen!