Ervaar de stilte en magie van het maanlicht in Smeerling

SMEERLING – Op zaterdagavond 3 januari organiseert Natuurmonumenten een bijzondere vollemaanwandeling door het sfeervolle landschap van Smeerling en het Dal van de Ruiten Aa. Onder begeleiding van een gids trek je bij maanlicht het veld in en ervaar je de overgang van dag naar nacht – een moment waarop de natuur tot rust komt en andere geluiden hoorbaar worden.
De wandeling start om 19.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Onderweg vertelt de gids over de nachtelijke natuur, het landschap en de dieren die juist in het donker actief zijn. De volle maan zorgt voor een bijzondere sfeer in het oude cultuurlandschap van Westerwolde.
De excursie is geschikt voor volwassenen die goed ter been zijn. Aanmelden is verplicht en kan via de website van Natuurmonumenten. Honden zijn tijdens deze excursie niet toegestaan.
Praktische informatie
- Vertrekpunt van de excursie is de parkeerplaats van Gasterij Natuurlijk Smeerling;
- De excursie zal gehouden worden op zaterdagavond 3 januari ’26;
- De excursie is geschikt voor volwassenen;
- Honden zijn tijdens deze activiteit niet toegestaan;
- Leden van Natuurmonumenten krijgen 30% korting op excursies, lid worden kan hier!
- Vergeet niet om je eigen verrekijker mee te nemen.\
- De excursie zal gehouden worden in de avonduren, de horeca is dan gesloten. Houd er rekening mee dat er geen toilet beschikbaar is.
Tip: Trek stevige schoenen aan en kleed je naar het weer.
Laat je verrassen door de nacht – en beleef het Dal van de Ruiten Aa in het licht van de volle maan.
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch