Gemeentebelangen Oldambt presenteert top 10 voor gemeenteraadsverkiezingen

OLDAMBT – Tijdens de ledenvergadering van afgelopen zaterdag heeft Gemeentebelangen Oldambt (GBO) de top 10 van haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Eerder werd Ger Klein al gekozen als lijsttrekker. De volledige lijst, met ongeveer 25 kandidaten, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt.
De samenstelling van de top 10 benadrukt de brede lokale spreiding, met kandidaten uit Winschoten, Blauwestad, Westerlee, Finsterwolde, Heiligerlee, Scheemda en Oostwold.
Ger Klein, lijsttrekker van GBO, licht toe: “Deze top 10 is meer dan een lijst; het is de stem van het Oldambt. We kiezen voor een nuchtere, praktische aanpak en willen samen met de inwoners en ondernemers werken aan een sterkere gemeente.”
De top 10 kandidaten:
- Ger Klein – Winschoten
- Albert Kuiper – Blauwestad
- Grietje Musch – Winschoten
- Chris de Raaf – Winschoten
- Pascal Meinders – Westerlee
- Sandra Klein – Winschoten
- Fabian Nuis – Finsterwolde
- Martine Hamar de la Brethonière – Heiligerlee
- Alie Pomp – Scheemda
- Heika Hageman – Oostwold
Bron: Albert Kuiper, Fractievoorzitter Gemeentebelangen Oldambt