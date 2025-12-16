Grunneger 1000 dainst in kerk Scheemda

SCHEEMDA – Op zondag 28 december is in de sfeervolle Scheemder Kerk anno 1515 in de Torenstraat in Scheemda voor de derde keer een Grunneger 1000 Dainst.
Het wordt een vrijzinnige kerkdienst, waarin op een creatieve manier liedjes uit de Grunneger 1000 van RTV Noord een plaats hebben en van belang zijn. Josien Bakker, enthousiaste gitarist, zangeres en liedjesschrijver, komt zingen en uiteraard kan er meegezongen worden!
De hele dienst is in het Gronings, voorganger is Greta Huis.
Aanvangstijd 10.30 uur en het adres is Torenstraat 2, 9679 BP Scheemda.
Bron: Geesje Koers