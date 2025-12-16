Hoogste punt bouw Internationale Schakelklas Ter Apel bereikt

TER APEL – Vandaag vierden betrokkenen van gemeente Westerwolde, het COA, scholenstichting RSG en Koopmans Bouwgroep B.V. dat de bouw van de Internationale Schakelklas (ISK) Ter Apel het hoogste punt heeft bereikt.
Het COA
realiseert de nieuwe school naar aanleiding van afspraken hierover met gemeente Westerwolde. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie van de oude school. Het “hoogste punt” van een bouw is het moment dat de hoogste structurele component van een gebouw is geplaatst. Traditioneel trakteert een opdrachtgever het bouwpersoneel als dank voor hun werk en om deze mijlpaal te vieren. Het moment
wordt vaak geduid door het hijsen van een vlag op het hoogste punt.
Ter gelegenheid van het hoogste punt van de nieuwe school trakteerde COA alle aanwezigen op een frietje met snack. Naast werknemers en direct betrokkenen waren ook 8 leerlingen uitgenodigd. Door de uitvoerder van Koopmans kregen zij na een veiligheidsinstructie en uitreiking van bouwschoenen, hesjes en helmen een korte rondleiding op de bouwplaats van hun nieuwe school. Om de mijlpaal te vieren met alle leerlingen van de ISK stond ook bij de tijdelijke huisvesting van de ISK een poffertjeskar.
De uitvoering van de nieuwbouw van de ISK verloopt voorspoedig. De bouw zal naar verwachting voor de zomer van 2026 afgerond worden.
Bron en foto’s: Gemeente Westerwolde