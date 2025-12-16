Kerstgezelligheid in Nieuweschans op 19 december

BAD NIEUWESCHANS – Op donderdag 19 december verandert dorpscentrum De Akkerschans in Nieuweschans in een plek vol warmte en ontmoeting. Er worden die dag drie activiteiten georganiseerd die gratis toegankelijk zijn dankzij betrokken sponsors. De organisatie nodigt jong en oud van harte uit om samen de kerstperiode te vieren.
Koffieontmoeting (10.00 tot 12.00 uur)
De dag begint met een gezellige koffieochtend. Bezoekers kunnen aanschuiven voor een kop koffie of thee, iets lekkers en vooral een fijn gesprek. Het is een laagdrempelige manier om dorpsgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Iedereen is welkom.
Kidsclub (15.00 tot 16.30 uur)
In de middag is er een vrolijke kidsclub voor kinderen vanaf vier jaar. Er zijn leuke spelletjes, een mooi kerstverhaal en creatieve knutselactiviteiten. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om mee te genieten onder het genot van koffie of thee. Inschrijven kan vanaf 14.30 uur in het dorpscentrum. Een geschikte activiteit voor gezinnen die samen iets willen doen in een warme kerstsfeer.
Gezellige kerstbingo (20.00 tot 21.30 uur)
De dag wordt afgesloten met een sfeervolle kerstbingo. Bezoekers kunnen rekenen op warme chocolademelk, koffie, thee, fris en iets lekkers. Tijdens de avond staat ontmoeting centraal en vertelt Gerrit een inspirerend kerstverhaal. Natuurlijk zijn er prachtige prijzen te winnen tijdens de bingo. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Geloof in Oldambt hoopt dat zoveel mogelijk inwoners van Nieuweschans en omgeving aansluiten om samen een dag vol ontmoeting en gezelligheid te beleven.
Meer informatie is te vinden op www.geloofinoldambt.nl.
Bron: Joshua Noteboom