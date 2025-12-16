DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Zondag is tussen 16.30 en 20.00 uur aan de Am Neuen Markt in Meppen een geparkeerde BMW combi aangereden. De schade bedraagt 3.000 euro. De veroorzaker is doorgereden.
Gisteren is tussen 21.49 en 21.51 uur bij een kiosk aan de Apeldorner Hauptstraße in Meppen ingebroken. de dader ging de verkoopruimte binnen en vernielde een automaat waarin tabakswaren en vapes worden verkocht. Er zijn diverse artikelen gestolen. De schade bedraagt 2.000 euro.
Tussen vrijdag 19.00 en zaterdag 19.50 uur is aan de Kirchstraße in Meppen een ruit van het Bauamt ingegooid.
De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/949-0.
Dörpen
Tussen zondag 13.00 en maandag 08.45 uur is op de parkeerplaats van een drankenzaak aan de Hauptstraße in Dörpen bij een koelwagen ingebroken. Er zijn meerdere flessen met sterke drank gestolen. De schade bedraagt 171 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.
Aschendorf
Gisteren is tussen 10.00 en 10.30 uur aan An den Bleicherkolken een geparkeerde VW aangereden. De dader is er vandoor gegaan. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.
Weener
Tussen 12 december 16.30 en 15 december 15.00 uur is bij een praktijk voor fysiotherapie aan de Friesenstraße ingebroken. De daders kwamen via een raam het pand binnen en stalen daar een bedrag van drie cijfers aan contant geld. De politie heeft een onderzoek ingesteld en verzoekt getuigen zich te melden.
Papenburg
Vanmorgen is om 7.38 uur een speelhal aan de Flachsmeerstraße in Papenburg overvallen. De gemaskerde dader kwam via de hoofdingang binnen en bedreigde een medewerkster met een mes. Nadat ze hem geld had overhandigd sloeg de dader in onbekende richting op de vlucht. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland