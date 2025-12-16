Poiesz opnieuw uitgeroepen tot Beste regionale supermarkt van Nederland

NOORD NEDERLAND – Poiesz is opnieuw uitgeroepen tot Beste regionale supermarkt van Nederland. In het YouGov Kerstrapport 2025 ontvangt het familiebedrijf uit het noorden de hoogste klantwaardering van alle Nederlandse supermarktketens in de categorie regionale supermarkten.
Na de winst in het zomerrapport van 2025 heeft Poiesz dus weer wat te vieren. De hoogste trede op het podium wordt deze keer gedeeld met supermarktketen Nettorama, die vooral in het midden zuiden van Nederland actief is.
Het YouGov Kerstrapport is het langstlopende en meest prestigieuze klanttevredenheidsonderzoek in de branche. Voor het onderzoek beoordeelden klanten de supermarkten op negen verschillende aspecten, waaronder beschikbaarheid, klantvriendelijkheid, versheid, assortiment, aanbiedingen, winkelgemak en uitstraling. Poiesz behaalde op maar liefst vijf van de negen onderdelen de hoogste score en op drie onderdelen de op één na hoogste.
Piet Smit, Algemeen Directeur van Poiesz, reageert trots: “Deze erkenning zegt alles over de inzet en het enthousiasme van alle collega’s in de winkels, het distributiecentrum en op kantoor. Dag in, dag uit doen zij hun uiterste best om onze klanten een prettige winkelervaring te bieden.” Volgens Smit onderstreept de hernieuwde winst de kracht van Poiesz als familiebedrijf: “In een zeer competitieve markt, laten we zien dat persoonlijke aandacht, kwaliteit en betrokken medewerkers nog steeds het verschil maken.”
