Ruim 19 miljoen voor aantrekkelijker Groninger regiocentra

REGIO – Negen gemeenten krijgen subsidie om het centrum van hun dorp of stad te verfraaien.
Het gaat om elf kernen in totaal, die een belangrijke rol spelen voor het aanbod van voorzieningen in het Ommeland. Deze middelen worden ingezet voor bijvoorbeeld het opknappen van het winkelgebied, meer groen, het vervangen van een vervallen pand of nieuwe bestrating. Zo kunnen deze regiocentra straks weer jaren mee. Voor elk regiocentrum is er ruim 1,7 miljoen euro subsidie. Het geld is afkomstig van het Rijk, de plannen maken onderdeel uit van de uitvoering van het Masterplan Regiocentra, waar de gemeenten en de provincie Groningen samen aan werken. De regiocentra hebben een belangrijke verzorgingsfunctie voor het omliggende gebied en daarmee voor de brede welvaart in de hele provincie.
Dorpslint Hoogezand-Sappenmeer
Een van de projecten waar nu geld voor is, is het lint tussen Martenshoek en de kruising Hoofdstraat/Kerkstraat. Met de aanpak van dit deel van het lint wordt vooruitgelopen op de aanpak van het hele lint. Wethouder Annemiek Hoesen van de gemeente Midden-Groningen: “Door de fysieke leefomgeving te verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit te vergroten, willen we dat het lint weer de trots van Hoogezand-Sappemeer wordt, waar mensen graag komen.”
Investering in de regio
Gedeputeerde Pascal Roemers is blij met de Rijksmiddelen: “Het is belangrijk dat we de regiocentra aantrekkelijk houden om te bezoeken, in te wonen en voor ondernemers om zich er te vestigen. Een goed leefklimaat zorgt voor een sterkere lokale economie en meer werkgelegenheid.” Er zijn plannen voor de centra van Appingedam, Delfzijl, Bedum, Hoogezand/Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Ter Apel, Uithuizen, Veendam en Winschoten.
Bron: Provincie Groningen