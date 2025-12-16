Samenwerken aan een sterk Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Gemeente Westerwolde werkt samen met Dorpsvereniging Vlagtwedde, Welzijn Westerwolde en Acantus. Samen voeren zij zes acties uit. Deze acties maken het dorp groener, veiliger en socialer. Het doel: een plek waar het prettig wonen, leven en samen zijn is.



Zes acties voor een sterker dorp

De aanpak richt zich op drie thema’s: leefomgeving, sociale verbondenheid en wonen. Op basis van onder

andere de dorpsvisie Levenslang in Vlagtwedde van de dorpsvereniging zijn zes projecten gekozen die

hieraan bijdragen.



Groene ingang van het dorp

De rotonde is opgeknapt. Er komen vier harten met doeken die activiteiten in het dorp laten zien. Deze

doeken wisselen een paar keer per jaar. Zo krijgt Vlagtwedde een herkenbare en groene ingang.



Veilige oversteek bij school

De kruising bij de Schoolstraat is aangepast. Kinderen kunnen nu veiliger oversteken. Het straatwerk is

vernieuwd en er staat duidelijk ‘schoolzone’. Automobilisten zien beter dat hier kinderen oversteken en rijden langzamer.



Meer contact en ontmoeting

In 2026 komen er picknickbanken op plekken waar mensen elkaar vaak tegenkomen. Bijvoorbeeld bij het

park aan de Schoolstraat, de Appelhof en het beachvolleybalveld. De voetbalvereniging is voorzien van

nieuwe verlichting, zodat het sportveld ’s avonds een veilige en gezellige ontmoetingsplek is.



Boermarke 2: wonen en groen

Boermarke 2 is een nieuwe woningbouwlocatie in Vlagtwedde met een mix van betaalbare koopwoningen, sociale huurwoningen en vrije kavels. Boermarke 2 biedt ruimte voor ongeveer 70 nieuwe woningen. Naast woningbouw wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt. Er komen betere speelvoorzieningen, zoals een opgeknapte speeltuin en een vernieuwd grasveld. Er komen plekken waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld door het plaatsen van bankjes in het groen. Verder is er aandacht voor meer beplanting en maatregelen die het gebied voorbereiden op een veranderend klimaat.



Ondersteuning bij woningbouw

Sinds oktober is een woningbouwaanjager actief. Deze helpt eigenaren van grond en panden bij het

ontwikkelen van woningbouwplannen en het hergebruiken van leegstaande gebouwen.



Hulp bij energiezuinig wonen

Samen met Goud Westerwolde helpen we woningeigenaren om hun huis energiezuinig te maken. Zo dalen de energiekosten, stijgt het wooncomfort en wordt het dorp duurzamer.



Samen sterker

Gemeente Westerwolde, Dorpsvereniging Vlagtwedde, Welzijn Westerwolde en Acantus werken samen aan een dorp waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en samen dingen ondernemen. Vlagtwedde een plek is waar jong en oud elkaar kennen, elkaar helpen en samen activiteiten organiseren. Dat lukt alleen als we samenwerken. Alle partijen geloven in de kracht van het dorp. Door samen te werken, maken we meer mogelijk dan alleen. Zoals de stuurgroep zegt: “Alleen samen maken we Vlagtwedde nog sterker.”

Bron: Gemeente Westerwolde