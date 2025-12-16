Themaweek ‘Doe FF Sociaal!’ bij RSG Ter Apel

TER APEL – De 2e themaweek van dit schooljaar ging over respect, sociaal gedrag en taalgebruik.
Er werden weer activiteiten en voorstellingen aangeboden in verschillende klassen. Zo was er voor alle leerlingen van klas 1 een interactieve voorstelling over pesten, genaamd ‘Wat Doe Jij’. Deze voorstelling werd gespeeld door theatergroep De Steeg.
De leerlingen van klas 2 kregen de voorstelling ‘Geluk(t)’ te zien. Dit was een mooi initiatief van de gemeente/Welzijn Westerwolde. De voorstelling ging over de impact die bijv. een lastige thuissituatie kan hebben op gedrag, gemoed en schoolprestaties van jongeren. “Niet iedereen heeft het thuis zo makkelijk, wat doet dit met jou? Door er samen over te praten en begrip voor elkaar te hebben wordt het soms al beter…” Een indrukwekkende voorstelling van theatergroep ‘Smoar’.
Ook waren er deze week gastlessen over taalgebruik, verzorgd door ‘Klassetaal’.
Aan het eind van de week werd iedereen getrakteerd op de traditionele respectburgers.
In februari zal de werkgroep Gezonde School hun volgende themaweek organiseren. Dan is er weer meer aanbod voor de bovenbouw-klassen en komen ook andere gezondheidsthema’s aan bod. Op deze manier is er het hele jaar door veel aandacht voor het welbevinden van alle leerlingen.
Bron en foto’s: Marian Fischer, RSG