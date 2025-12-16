Uitbuiken in het Evertsbos

ANLOO – Zin in een frisse neus na de feestdagen? Wandel dan op 27 december 2025 met Drentsche Aa gidsen mee door het gevarieerde landschap van het Evertsbos. Dit bos, zo’n 100 jaar geleden door houthandelaar Everts aangelegd, is een zeer gevarieerd bos met allerlei soorten naaldbomen. Heel opvallend zijn de grote mammoetbomen. Bij een open plek in het bos komen we langs een fraai hunebed. De natuur is in winterrust, maar ook dan is er nog veel moois om van te genieten.
Tijd: 13:30 tot 15:30, start bij de NP Parkeerplaats Pinetum aan de Anderenseweg bij Anloo.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa