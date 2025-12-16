Vijf feiten en fabels over longkanker

EMMEN – December is voor veel mensen de maand van feestjes, borrels en gezelligheid. En juist in deze periode zie je dat er veel wordt gevapet. Maar vapen is minder gevaarlijk dan roken, toch? Deze en andere fabels over vapen zijn gevaarlijk. Ze zorgen ervoor dat mensen de risico’s onderschatten en/of verkeerde keuzes maken. Daarom vertelt longarts Mei Zei Wu van Treant in vijf feiten en fabels hoe het écht zit.



Met elektrisch roken (vapen) krijg je minder nicotine binnen dan met roken: FABEL

Hoeveel nicotine je binnenkrijgt, hangt af van wat en hoeveel je rookt of vapet. In vapes zit vaak meer nicotine dan in gewone sigaretten. Met vapen kun je tot twee keer zoveel nicotine binnenkrijgen als met roken. Legale wegwerpvapes mogen maximaal 40 milligram nicotine bevatten, maar illegale vapes bevatten vaak veel meer nicotine, soms evenveel als in 200 tot 450 sigaretten.

Nicotine is verslavend: FEIT

Nicotine is een giftige en heel verslavende stof. Het is net zo verslavend als heroïne en cocaïne. Nicotine maakt het moeilijk om te stoppen met roken en vapen, waardoor je snel verslaafd raakt. Als je lichaam eraan gewend is, wil het steeds meer nicotine. Als je stopt, kun je last krijgen van klachten. Je wordt bijvoorbeeld prikkelbaar, hebt moeite met concentreren, voelt je angstig, bent rusteloos of slaapt slecht. Sommige mensen worden ook somber en krijgen hoofdpijn.

Vapen kan acute longschade veroorzaken: FEIT

Vapen kan soms zorgen voor zeer ernstige en acute longproblemen, dan noemen we EVALI (dat is Engels voor e-sigaret en Vape geassocieerde longschade). In 2020 heeft het CDC (Centers for Disease Control and Prevention, gezondheidszorginstantie in Amerika) meer dan 2800 gevallen gerapporteerd, waarbij 68 mensen overleden zijn. Ook zijn er een aantal gevallen bekend waarbij jonge mensen op de IC terechtkwamen. Daarnaast geeft vapen ook meer risico’s op het krijgen van een klaplong en longontstekingen.

Als je rookt, heb je meer kans op longkanker: FEIT

Roken vormt het grootste risico op longkanker. Het risico op longkanker is bij rokers 20 keer groter dan bij niet rokers. Het aantal jaren dat je hebt gerookt is daarbij van invloed. Hoe jonger je begint, hoe groter het risico is op langere termijn. In sigarettenrook zitten veel stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Deze stoffen beschadigen de cellen in je longen. Als cellen beschadigd raken, kunnen ze zich verkeerd gaan delen. Zo ontstaat longkanker. Voor vapers geldt een verhoogde kans op longkanker. Ook als je nog nooit hebt gerookt kun je helaas longkanker krijgen.

Longkanker voel je altijd direct aan je longen: FABEL

Veel mensen denken dat je bij longkanker meteen pijn in je longen voelt. Het grootste probleem is dat je longkanker niet kan voelen en je pas laat klachten krijgt, als het al verder gevorderd is. Een groot deel van de patiënten (3/4) komt al in een vergevorderd stadium bij de longartsen van Treant.

Als longkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans op goede behandeling en herstel groter. De longartsen van Treant zijn gespecialiseerd in het behandelen van longkanker. Hiervoor werken ze nauw samen met het UMCG. Daardoor bent u altijd verzekerd van de nieuwste behandelinzichten. Patiënten kunnen op alle drie ziekenhuislocaties van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal terecht voor longkankerzorg.

Oproep longarts – stop vapen, stop roken

Longarts Mei Zei Wu werkt 15 jaar bij Treant en is gespecialiseerd in longkanker. ‘Ik zie in mijn spreekkamer steeds vaker jonge mensen met ernstige longproblemen door onder andere vapen. Veel jongeren denken dat het onschuldig is of minder gevaarlijk dan roken. Maar dat is echt een fabel. In sommige vapes zit zelfs meer nicotine dan in gewone sigaretten en de schadelijke stoffen kunnen je longen acuut beschadigen.

Ik roep jongeren én ouders op: praat erover en kies voor je gezondheid. Laat je niet misleiden door mooie verpakkingen en illegale smaakjes. Vapen is geen veilig alternatief. Als je stopt met vapen/roken, heb je na 10-15 jaar 50% minder kans op longkanker dan toen je nog rookte.’

Bron: Treant