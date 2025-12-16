Volkskerstzang in Oostwold groeit uit tot verbindende kersttraditie

OOSTWOLD – Op woensdag 24 december om 20.00 uur vindt in de Hervormde Kerk te Oostwold opnieuw de inmiddels traditionele volkskerstzang plaats. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen en te luisteren. Kerst is immers voor iedereen, of je nu wel of niet bij een kerk bent aangesloten.
Tijdens deze sfeervolle avond vol kaarslicht en vuurkorven staan de traditionele kerstliederen centraal. Liederen die generaties met elkaar verbinden en ‘het hart van kerst’ bezingen. De lezingen worden dit jaar verzorgd door gasten van het inmiddels bekende programma ‘Bert op de Kovvie’, die zullen lezen uit het Lukas-evangelie in de Groninger Biebel. De samenzang wordt begeleid door Bert Noteboom zelf, die het orgel zal bespelen.
Ruim 25 vrijwilligers uit Oldambt werken mee om van deze avond een onvergetelijke kerstviering voor u te maken. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de vuurkorven, waar voor iedereen warme chocolademelk of gluhwine met een hapje erbij klaarstaat.
Van harte uitgenodigd om samen stil te staan bij de boodschap van kerst.
Iedereen is welkom!
Hervormde Kerk Oostwold
Aanvang: 20:00 uur – Toegang vrij – het voorprogramma start 10 minuten voor acht!
Meer informatie: www.geloofinoldambt.nl.
Bron en foto’s: Bert Noteboom