Voorleesplezier in Bibliotheken van de gemeente Stadskanaal tijdens de Nationale Voorleesdagen

STADSKANAAL – Van 21 januari tot en met 1 februari 2026 organiseert Bibliotheek Stadskanaal (Biblionet Groningen) een reeks voorleesactiviteiten rondom het Prentenboek van het Jaar Kleine Aap van Mies van Hout. Kinderen zijn van harte welkom om samen te luisteren, spelen en ontdekken. Het landelijke thema van de Nationale Voorleesdagen is “Voorlezen gaat voor!”, een uitnodiging om ook kleine voorleesmomenten te maken en te genieten van verhalen, muziek, beweging en creativiteit. Alle activiteiten in de Groningse bibliotheken zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/nvd.
Speels en gratis programma
In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseert Bibliotheek Stadskanaal leuke activiteiten voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Deelname is gratis.
Voorlezen en Aapjeskooi
Bibliotheek Stadskanaal | woensdag 21 januari van 10:00-11:00 uur
Na het voorlezen van het verhaal ontdek je zelf hoe het is om door het grote woud te klauteren, springen en balanceren, precies zoals Kleine Aap dat deed!Zo beleven de kinderen niet alleen het verhaal van Kleine Aap, maar worden ze ook zelf kleine ontdekkingsreizigers in hun eigen bibliotheekjungle!
Theaterworkshop voor kinderen
Bibliotheek Stadskanaal | donderdag 22 januari van 09:30-10:00 uur
Wie gaat er mee op avontuur met Kleine Aap en Juf Saskia? We gaan een half uurtje samen op reis en maken de gekste dingen mee. Juf Saskia speelt toneel, en ze vindt het heel leuk als jij ook meedoet!
Voorlezen en Aapjeskooi
Bibliotheek Onstwedde | woensdag 28 januari van 10:00-11:00 uur
Na het voorlezen van het verhaal ontdek je zelf hoe het is om door het grote woud te klauteren, springen en balanceren, precies zoals Kleine Aap dat deed!Zo beleven de kinderen niet alleen het verhaal van Kleine Aap, maar worden ze ook zelf kleine ontdekkingsreizigers in hun eigen bibliotheekjungle!
Theater Pierewaai – Kleine Aap
Bibliotheek Musselkanaal | donderdag 29 januari van 14:00-14:30 uur
Kleine Aap wil iets héél leuks vertellen, maar niemand luistert! In deze vrolijke poppentheatervoorstelling van Theater Pierewaai komt het prentenboek Kleine Aap tot leven.
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Wie zich tijdens de Nationale Voorleesdagen aanmeldt, krijgt bovendien een knuffel van Kleine Aap cadeau. Aanmelden kan in de bibliotheek of online via: groningsebibliotheken.nl/word-lid/jeugd-abonnement.html.
Bron: Valerie Kruijer